Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir okulda öğretmenin Müslüman öğrenciyi aşağıladığı ve diğer öğrencilerden sınıf arkadaşına tokat atmalarını istediği video, sosyal medyada tepki topladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre olay, 24 Ağustos'ta Hindistan'ın en kalabalık eyaletinin Muzaffarnagar şehrine 30 kilometre uzaklıktaki Kubbapur köyünde meydana geldi.

Trapta Tyagi isimli öğretmenin, sınıf arkadaşlarının önüne çıkardığı 7 yaşındaki Müslüman çocuğu dininden dolayı aşağıladığı ve diğer öğrencilerden sırayla ona tokat atmalarını istediği video, dün sosyal medyada yayıldı.

Bir erkek tarafından kayda alınan videoda, Müslüman çocuğun sınıf arkadaşlarının önüne çıkarıldığı sırada, öğretmenin "Tüm Müslüman öğrencilerin (okuldan) gitmesi gerektiğini söylüyorum." dediği ve videoyu çeken kişinin "Haklısın. Bu, eğitimi mahvediyor." ifadeleriyle karşılık verdiği görülüyor.

Konuya ilişkin Aljazeera'ya konuşan Müslüman çocuğun ailesi, nüfusun yaklaşık 5'te 1'ini Müslümanların oluşturduğu eyalette yaşanan olayın ardından, oğullarının eve ağlayarak geldiğini söyledi.

Öğretmenin, çocuklarının "başarısızlığını gerekçe göstererek kendini haklı çıkarmaya çalıştığını" ancak oğullarının başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek olayın "ülkede yayılan Müslüman nefretinin bir sonucu" niteliğinde olduğuna dikkati çekti.

Tepkilerin ardından öğretmenin kendilerinden özür dilediğini aktaran aile, çocuklarını tekrar aynı okula göndermeme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından polis, kullanıcılardan videonun paylaşımını durdurmalarını istedi.

Muhalif lider Rahul Gandhi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Bharatiya Janata Partisi (BJP) iktidarında ülkenin her köşesinde bu gibi olayların arttığına işaret ederek "okul gibi kutsal bir mekanın nefret pazarına dönüştüğünü" kaydetti.