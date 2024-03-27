Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, hükümetin 8 ve 9 Nisan’ı idari tatil vermesiyle ilgili eleştiride bulunarak, hükümetin “düşüncesiz” ve “adaletten uzak, ayrıcalıklı” hareket ettiğini savundu.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, alınan karar doğrultusunda vardiya rotasyon şeklinde çalışan hemşire ve ebelerin işe gitmeyeceği anlamına mı geldiğini sorarak, “Yoksa her zamanki gibi süreci sürüncemede bırakıp idareci makamların tehditleri, mobbingleri ile mi hareket edilecek?” dedi.

Alınan karar doğrultusunda hastane idari makamlarının personele “Hem çalışma saatinizden sayılacak, hem ek mesai yazacaksınız” dediklerini söyleyen Özgöçmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Neye göre, kime göre bunu söylemektedirler? Hangi yasaya ve hukuka göre bunu söyleme yetkisini kendilerinde bulmaktadırlar? Bir karar alırken, neden biz vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan hemşire ve ebelere bu karar uygulanmıyor? Biz bu ülkenin evlatları değil miyiz?”

Alınan karar sonucu nisan ayı çalışma saatinin değişmeyeceğine dikkat çeken Özgöçmen, bu hususta görevine gelmeyen kamu çalışanın iki gün çalışmış sayılıp, çalışma saatini dolduracağını söyledi.

Özgöçmen, çalışmak zorunda olan hemşire ve ebelerin çalışma saati düşmediğinden pazartesi ve salı günkü nöbetlerini tuttuğu zaman hangi yasaya göre hem çalışma saatinden, hem de ek mesaiden sayılacağını sordu.