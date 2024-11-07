Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesinde 20 günlük bebeğin ölümü, 6 bebeğin ise fenalaşması üzerine tutuklanan hemşireler Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman, Meryem Altunterim sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Alkollü mamayı hazırlayan Altunterim ile bebekleri besleyen Durak ile diğer 3 hemşire ayrı ayrı duruşmaya çıkarıldı.

Polis, Şah, Karakuş ve Yayman'ı ilk önce duruşmaya çıkararak teminat talep etti.

Polis, 3 zanlının dikkatsiz lik ve ihmakarlık suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Polis bebeklerde kalıcı bir hasar kalması durumunda zanlılar hakkındaki ithamimın degisebilecegini söyledi

Mahkeme zanlıları yurt dışına çıkış yasağı, haftada 3 gün ispati vücutta bulunması, kişi başı 200 bin TL nakit teminat yatirmasi, 3 kefil birer milyon TL kefalet senedi imzalanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Polis, alkollü mamayı hazırlayan Altunterim ile bebekleri besleyen Durak'ın bebeğin ölümünde ihmalleri olduğuna dair şüphe olduğunu, Türkiye'den ek otopsi raporu beklediğini suçun nevinin degisebilecegini söyledi.

Polis, zanlıların görevden uzaklastırıldığınıve disiplin soruşturması başlatıldığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada 3 gün ispat-vucut yapmalarına, kişi başı 200er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için 4'er kefilin birer milyon kefalet senedi imzalamasına emir verdi.