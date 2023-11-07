Güney Kıbrıs’ta hellim üretiminde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü konusunda Rum Tarım Bakanlığı ile peynir üreticileri ve hayvancılar arasındaki anlaşmazlık sürerken, hellimdeki küçükbaş hayvan sütü oranının Şubat ayına kadar yüzde 19 olması şartının geçerli olacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım Bakanlığı, peynir üreticileri ve hayvancılar arasında, hellimin üretiminde yer alan küçükbaş hayvan sütü oranı ve hellimin fiyatı konusunda süren görüşmelerin devam ettiğini yazdı.

Gazete, hellimde kullanılacak küçükbaş hayvan sütünün 20 Ekim tarihli kararnameyle yüzde 10’dan yüzde 19’a çıktığını, peynir üreticileri ve hayvancıların ise bu oranın yüzde 10’da kalması talebinde bulunduklarını hatırlatarak, Rum Tarım Bakanı Petros Ksenfonondos’ün dün yaptığı açıklamada, oranın yüzde 19’da kalmaya devam edeceğini söylediğini aktardı.

Ksenofonondos, hellim dosyası için öngörülen geçiş süresinin beş yıl daha uzatılma talebinin AB tarafından onaylanacağına inandığını belirterek 2025-2029 yılları arasında, küçükbaş hayvan sütünün arttırılması planına ilişkin izlenecek yolun ise 2024 başlarında belirlenmesinin amaçlandığını vurguladı.

Hellimin fiyatına ilişkin ilgili taraflarla görüşmelerin de sürdüğünü vurgulayan Ksenofonondos, bu konuda Ocak ayına kadar geçerli olacak bir anlaşmaya varılacağını düşündüğünü de ifade etti.