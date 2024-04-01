Hellimin geleceğine ilişkin Avrupa kurumları düzeyinde açıklanan belirleyici kararların ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında, hellim üretimindeki tüm paydaşların katılımıyla yeni bir toplantı yapılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun konuyla ilgili açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Tarım Bakanı Panayotu, 26 Mart tarihinde AB Tarım Bakanları Konseyinin toplantısında, coğrafi işaretler ve kalite sistemleri tüzüğünü onaylandığını anımsatarak bunun; Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yer alacağını ve hemen yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Panayotu, Rum Yönetimi’nin Eylül 2022’deki önerisinin ardından, tüzük içerisine coğrafi işaretlerin kullanımına ilişkin geçiş döneminin (hellim üretiminde kullanılan süt oranını kesinleştirme olanağının 5 yıl ötelenmesi) uzatılması öngörüsünün de dahil edildiğini belirtti.

Panayotu, pratikte bunun, Temmuz 2024 yerine 2029 yılına kadar uzatıldığı anlamına geldiğini de ifade etti.

Mevcut kararnamede, hellim üretimindeki keçi-koyun süt oranının yüzde 25 olduğunu ifade eden Panayotu, bu uzatmanın, Temmuz 2022’de küçükbaş ve büyükbaş hayvan besicileri ile peynir üreticilerinin anlaşmasının bir parçası ve talepleri olduğunu söyledi.

Panayotu, hükümetin hellim ile ilgili kararlarının, bu ay içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında, hellim üretimindeki tüm paydaşların katılacağı toplantının ardından açıklanacağını da ifade etti.

AB düzeyindeki kararın ardından kolay bir uzlaşmanın sağlanıp sağlanmayacağı şeklindeki soru üzerine Panayotu, uzlaşmanın sağlanmasından başka bir seçeneğin bulunmadığını, ortak hedefin herkes için, MİK (Menşe İsmi Korumalı) hellimin korunması olması gerektiğine de dikkati çekti.