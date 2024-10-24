İskele’de 25 Ocak 2023’te hunharca katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katli Sefer Buğra Altundağ, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan da oy birliğiyle suçlu bulunup, mahkum edildi.

Kararı, İskele Kaza Mahkemesi Başkanı Hasan Dağlı okudu.

Sanığa verilecek cezanın açıklanması için oturuma 15 dakika ara verildi.

Dava kararının açıklandığı İskele Kaza Mahkemesinde, iki tarafın aileleri de hazır bulundu. Karar, sanık ve aileler tarafından soğukkanlılıkla dinlendi.

Mahkeme Başkanı Hasan Dağlı, sanığın kendisine yöneltilen davaları, tasarlayarak ve planlı öldürme dışında kabul ettiğini söyledi.

Sanığın, suçu tahrik ve bir anlık cinnet sonucu işlediğini kabul ettiğini, ancak tasarlayıp planlamadığını iddia ettiğini belirten Dağlı, alınan ifadelere göre olay öncesi yaşananları anlattı.

Maktulenin, inşaat alanında çekiç ve inşaat malzemesi darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiğini ifade eden Dağlı, sanığın Güneye kaçtığını ve aynı gün tutuklanıp iade edildiğini kaydetti.

Sanığın maktulenin ölümüne sebep olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Dağlı, sanığın, cinayet önceden tasarlamadığını, maktulenin “abi” diye hitap ettiği sanığa “Sizi polise şikayet edeceğim, öldürteceğim” demesi üzerine sanığın baba korkusundan cinayeti işlediğini söylediğini anlattı.

Dağlı, kararı okurken, olayın öncesi ve sonrası ile ilgili polise verilen ifadeleri okudu, mahkemedeki bulgulara değindi ve tanıkların ifadelerine yer verdi.

Maktulenin olay gecesi çok sarhoş olduğunu, sanığa karşı duygusal bir bağı veya isteği olmadığını, hatta sanığa “abi” diye hitap ettiğini ifade eden Dağlı, sanığın bir evde birlikte vakit geçirdiği maktuleyi eve götürmek yerine korkusundan başka yerine götürdüğünü, araçta maktuleye vurduğunu, konuşmak için sessiz tenha bir yere götürmek amacıyla inşaat alanına götürdüğünü kaydetti.

Saat 01.59 sıralarında inşaat alanına geldiklerinde, sanığın Maktulenin başına 6 kez çekiçle vurduğunu, neden 6 kez diye sorulduğunda da cinnet geçirmiş olabileceğini söylediğini belirten Dağlı, Mağusa ile İskele arasında inşaat alanına gidene kadar çok sesiz alan olduğu halde, onu ortadan kaldırabileceğini düşündüğünü ve bu niyetle inşaat alanına gittiğini söyledi.

Sanığın, Bahadır Özcan isimli kişinin evindeyken, maktule için söylenen “başına bela olacak” sözü üzerine bu cinayeti planladığını, çünkü evden çıktığı süre ile cinayetin işlendiği saat içerisinde soğukkanlılıkla düşünme şansı olduğunu ifade eden Dağlı, maktulenin inşaat alanına doğru giderken bir uyanık bir uykuda olduğunu, Salamis Otel civarında uyandığını, olay anında da uyanık olduğunu, maktulenin başına 6 kez çekiçle vurulmasının da sanığın öldürme niyetiyle hareket ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Dağlı, sanığın cinayetten vazgeçme şansı olduğu halde vazgeçmediğini, çekiç sonrası kalıp tahtası ile de maktulenin kafasına vurduğunu belirterek, buradan, olay yerinden ayrıldığını, emareleri ortadan kaldırmak istediğini, Güneye kaçtığını söyledi.

Otopsi ile ilgili doktor raporunu da okuyan Dağlı, maktulenin, kafa kemiği kırığı, beyin kanaması ve boyun kırığı sonucu yaşamını kaybettiğini belirtti.

Dağlı, sanığın, maktulenin çeşitli bölgelerine vurduğunu, bunun da cinayetin bir anlık cinnet ile olmadığını gösterdiğini ifade ederek, alkollü ve kendinde olmayan genç bir kızın, nasıl karşısındakinin cinnet geçirmesine sebep olabileceğinin cevabını alamadıklarını söyledi.

Dağlı, sanığın baba korkusu, şikayet korkusu ile cinayet, kaçmak, emareleri yok etmek dahil tüm süreci planlayarak yaptığını tespit ettiklerini belirterek, sanığın oybirliği ile 5 davadan da suçlu bulunup mahkum edildiğini açıkladı.

Sanığa verilecek cezanın açıklanması için oturuma 15 dakika ara verildi.