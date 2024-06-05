HELAL OLSUN PAŞAM MARKET SAHİBİNE HIRSIZLIK YAPAN MÜŞTERİSİNİ POLİSE VERMEYİP AF ETTİ

Ergün Yahat

Gazimağusa Salamis ana yolunda bulunan Paşam Market'in sahibi ve işletmecisi olan Gökay Soğancı ve kızı Simge Soğancı, üç gündür güvenlik kameralarından takip ettikleri bir çiftin, marketten çeşitli ürünleri çaldıklarını fark ettiler. Bu çiftin, adaya 10 gün önce iş bulmak amacıyla geldikleri tespit edildi.

Bugün yine markete gelen ve takip edildiklerinden habersiz olan çift, çaldıkları ürünlerle marketten çıkarken Gökay Soğancı tarafından durduruldu. Çiftin çantaları açıldığında yine çalınan ürünler bulundu. Hayırsever market işletmecisi Gökay Soğancı, gazeteci Ergün Yahat önünde çifte nasihat verdi ve yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Gökay Soğancı, "Polise verirsem seni hemen tutuklarlar, bir daha böyle şeyler yapma.

Çaldığın ürünleri de al git," dedi. Gözyaşlarına boğulan genç adam, Gaziantep'ten 10 gün önce geldiklerini, iş bulamadıklarını ve kalacak yerleri olmadığı için geri dönmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Baba ve kızın bu örnek davranışı markette bulunan müşteriler tarafından takdirle karşılandı ve aç insanın halinden anlayan kişilere teşekkür edildi.