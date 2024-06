Hayvan hakları aktivistleri İngiltere Kralı Charles'ın portresini hedef aldı

Hayvan haklarını savunan bir hareket olan Animal Rising üyesi aktivistler, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenledikleri bir eylemde, Wallace ve Gromit animasyon film serisinin posterlerini İngiltere Kralı 3. Charles'ın çizilmiş ilk resmi portresinin üzerine yapıştırdı.

Euronews Türkçe Servisinde yer alan habere göre aktivistler, Londra'daki Philip Mould Galerisi'nde Jonathan Yeo tarafından yapılan ve geçen ay açılışı yapılan portreyi "yeniden dekore ettiklerini" söylediler.

İngiliz kralının yüzüne, Wallace'ın karakterinin yüzünün yer aldığı bir afiş yerleştiren aktivistler, portreye bir de konuşma balonu eklediler.

Konuşma balonunda yer alan "Peynir yok, Gromit. Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - "RSPCA") çiftliklerindeki şu zulme bak!" ifadeleri dikkat çekti.

Aktivistler yaptıkları açıklamada, "Kral Charles 'Wallace ve Gromit'in büyük bir hayranı olduğundan, RSPCA çiftliklerdeki korkunç sahnelere dikkatini çekmek için daha iyi bir yol düşünemezdik" dedi.

Aktivistler ayrıca, İngiliz The Telegraph gazetesine yaptıkları bir açıklamada, Kral 3. Charles'ı, kendi adının "RSPCA onaylı çiftliklerdeki korkunç acılarla anılmasını isteyip istemediğini ciddi bir şekilde gözden geçirmeye" davet etti.

Taç giyme töreninden bu yana yapılan ilk portre olan bu çalışma, tanıtıldığında çeşitli tepkilere yol açmıştı.

Animal Rising, kısa süre önce yayınladıkları bir raporda, üyelerinin "RSPCA Assured" ("RSPCA tarafından güvenilirliği onaylanmış") damgasını kazanan 45 farklı çiftliği ziyaret ettiğini ve "her birinde fabrika çiftçiliği ve ciddi hayvan zulmü" tespit ettiklerini belirterek, kralı hayır kurumuna verdiği desteği askıya almaya çağırdı.

Galeri, olayın kısa sürede sona erdiğini ve sanat eserine herhangi bir zarar gelmediğini söyledi.

RSPCA, Animal Rising'in iddialarına bir açıklamayla yanıt verdi ve "RSPCA Assured sertifikalı çiftliklerdeki refahla ilgili her türlü endişenin son derece ciddiye alındığını ve RSPCA Assured'un bu iddiaları incelemek için hızla harekete geçtiğini" belirtti.