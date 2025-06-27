Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvan Barınak Zararı olan üreticilere 476 bin 246 TL 40 kuruş tazminat ödedi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın yaptığı açıklamada, “Genel Tarım Sigortası Fonu ‘Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü’ gereğince muhtelif tarihlerde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Barınak Zararı olan, 18 üreticiye 18 ayrı barınak için toplam 476,246.40 TL. tazminat ödenmiştir. Üreticilerin tazminatları Kooperatif Merkez Bankasına gönderilmiş olup ödemeleri gerçekleştirilmiştir.” denildi.