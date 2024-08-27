Dr. Akbaş için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Abdullah Akbaş için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Meslektaşlarının ve sevenlerinin katıldığı törende, sırasyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, merhum Dr. Abdullah Akbaş’ın kızı Dr. Aleyna Akbaş, Yenidoğan Uzmanı Dr. Osen Arı, Eski Yenidoğan Klinik Şefi emekli doktor Çiğdem Bakkaloğlu ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan birer konuşma yaptı.

-Özyılkan

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan konuşmasında, Dr. Abdullah Akbaş’ın dört dörtlük bir doktor olduğunu söyledi.

Akbaş’ı 52 yaşında kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını dile getiren Özyılkan, “Kısa sürede bize birçok şeyler öğretti. Akbaş, birçok hekimin örnek alması gereken bir kişidir. Böyle bir değerle birlikte oldum, çalıştım, ondan öğrenecek çok şeyler vardı. Onu tanımak çok güzeldi, mekânı cennet olsun.” dedi.

-Akbaş

Merhum Dr. Abdullah Akbaş’ın kızı Dr. Aleyna Akbaş da, bugün çok kıymetli babası, uzman Dr. Abdullah Akbaş için toplandıklarını dile getirerek, “Canım babam zorlu tedavi sürecine yenik düştü.” ifadelerini kullandı.

Bu zorlu sürece ekip arkadaşları, ailesi, sevenleri en çok da annelerinin şahit olduğunu dile getiren Akbaş, annesinin en zor anlarda özveriyle hep babasının yanında bulunduğu ve onun umudu olduğu için annesine minnettarlığını ifade etti.

Babasının çok zorlu koşullarda bir çocukluk yaşamasına rağmen kendisini çok geliştirdiğini dile getiren Akbaş, “Okumak onun kurtuluşuydu. O hep imkansızı başarandı. 'Hayatla nasıl mücadele edilir'i bize en güzel şekilde aşıladığı için ona teşekkür ederiz. Canından çok sevdiği minik hastalarına çok büyük fedakârlıklarla ve özenle baktı.” dedi.

-Arı

Yenidoğan Uzmanı Dr. Osen Arı konuşmasında, tıp camiası için çok büyük bir değeri uğurlamak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Dr. Abdullah Akbaş’tan hekimliği ve etiği öğrendiklerini dile getiren Arı, tıp dünyasına daha fazla şeyler katacağına inandığını belirterek, “İyi ki doğdu demek istiyorum. Operasyona giderken bana 'servis sana emanet' demiştin. Emanetine sahip çıkacağız. İyi ki vardın… İyi ki doğdun Dr. Abdullah Akbaş. Işıklarla kal.” şeklinde konuştu.

-Bakkaloğlu

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi es Yenidoğan Klinik Şefi emekli doktor Çiğdem Bakkaloğlu da, Dr. Abdullah Akbaş’ın artık aralarında olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kaybımız çok büyük” dedi.

Dr. Akbaş ile 12 sene birlikte çalıştığını kaydeden Bakkaloğlu, Akbaş’ın çok iyi bir ekip arkadaşı olduğunu belirterek, “Hoşça kal iyi insan, iyi hekim, iyi dost.” ifadelerini kullandı.

-Soydan

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan ise konuşmasında, Dr. Abdullah Akbaş ile yıllarca beraber çalıştıklarını dile getirerek, Dr. Akbaş’ın çalışkan, fedakâr, dürüst bir arkadaş olduğunu kaydetti.

Ülkenin sadece değerli bir bireyini değil çok değerli bir doktoru da kaybettiğini dile getiren Soydan, “Camiamızın başı sağ olsun. Tüm sevenlere sabırlar dilerim.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından din görevlisi dua okudu. Daha sonra Dr. Abdullah Akbaş’ın naaşı, öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilmek üzere İsmail Safa Camii'ne götürüldü.