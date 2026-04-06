Hayat pahalılığı kararnamesi ile ilgili dava Anayasa Mahkemesi'nde görüşülerek, 9 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile sendikalar, perşembe günü Anayasa Mahkemesi'ne Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğini düzenleyen yasa gücündeki kararnamelerle ilgili 11 dava dosyalayarak, ara emri başvurusunda bulunmuştu.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ise aynı gün, hayat pahalılığı kararnamesi ile ilgili davanın bugün görüşüleceğini duyurmuştu. Anayasa Mahkemesi, davayı 9 Nisan Perşembe gününe erteledi.