AB İstatistik Kurumu (Eurostat), AB ülkelerine yönelik siyasi sığınma başvurularının sayısında azalma görüldüğünü, Güney Kıbrıs’ın ise en çok başvuru alan ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi haberinde, Eurostat’ın, 2025 yılının ikinci çeyreği verilerinin, Günay Kıbrıs'ın siyasi sığınma başvuru sayısında AB ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldığını gösterdiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın “her 100 bin kişiye karşılık” aldığı siyasi sığınma tabi oranının 24,3 olduğunu aktaran gazete, ilk sırayı yüzde 39,4’le Yunanistan, ikinci sırayı ise 25,8’le İspanya’nın aldığını aktardı.