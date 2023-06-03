Polisten verilen bilgiye göre, Lapta’da dün M.Ö.A.(E-71), kendisine ait köpeklerin saldırısına uğradığı gerekçesiyle konuşmaya gelen komşusu Doran’ı hava tüfeği ile karın kısmından vurdu. Colin Peter Doran kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.