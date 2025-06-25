Meteoroloji Dairesi, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 42 dereceye kadar yükseleceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi'nin 26 Haziran-2 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, hava açık az bulutlu, cumartesi gününe kadar sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 39-42, sahillerde 32-35 , diğer günlerde ise iç kesimlerde 35-38 , sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden periyodun ilk günleri orta kuvvette diğer günlerde ise zaman zaman kuvvetli esecek.