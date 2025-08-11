Tenten yolu olarak bilinen, Güvercinlik Kavşağı ile Eski Gazimağusa Anayolu’nu birbirine bağlayan yol çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1.1 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım ağı güçlenerek hem Gazimağusa merkezine hem de çevre yerleşimlere erişim daha hızlı ve güvenli hale gelecek.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşmaları kapsamında hayata geçirilen Yol Yapım ve Bakım Projesi çerçevesinde, yaklaşık 1,1 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı için KEİ Ofisi tarafından 11.967.230 TL ödenek tahsis edildiği belirtildi.

Proje kapsamında; kazı-dolgu işleri, alt temel ve plentmiks temel uygulamaları, yağmursuyu altyapısının kurulması, trafik işaretleme ve yol çizgi çalışmalarına finansman sağlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölge halkının uzun yıllar boyunca dar, bozuk ve konforsuz bir güzergâh üzerinden ulaşım sağlamak zorunda kaldığı bu yol, yürütülen çalışmalar sayesinde modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşuyor. Yeni yol, bölgedeki trafik güvenliğini artırarak sürücüler için zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak.”