Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.M.A.E.(E-25) ve İ.E.G (E-20) henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yakıcı bir malzemeyle bina içerisindeki eşyaları ateşe verip, kundakladı.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan M.T.(E-42) tutuklandı.

Yangın sonucunda apartman sakinlerinden Derrick Bamfo Anpomah (E-24) yaşamını yitirmiş ve Jonathan Maukle Adjabeng (E-24) ise ağır yaralanmıştı.

Motosiklet sürücüsü Sami Sevinç'in ağır yaralandığı kazanın dava kararı cuma günü açıklanacak! Motosiklet sürücüsü Sami Sevinç'in ağır yaralandığı kazanın dava kararı cuma günü açıklanacak!

Soruşturma devam ediyor.

Editör: Timuçin Cansoylu