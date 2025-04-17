(Kamalı Haber) - Haspolat’ta meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Alma Ve Tasarruf” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Terrel Francıs Husseın, Jonathan Abaleng Tncube, Alex Mutale, ve Yamıkanı Kalukangu yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hacı Durdu Özer, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 4 Nisan 2025 tarihinde Haspolat'ta, UKÜ Yurtları adresinde ayni yerde sakin Terrel Francıs Husseın ve Jonathan Abaleng Tncube’nin huzurunda ikametgahlarında mahkeme emri ile yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde zanlıların suçüstü tutuklandığını ve yapılan sorguda meseleye bağlantılı UKÜ Yeni Yurt adresinde ayni yerde sakin zanlılar Alex MUTALE ve Yamıkanı Kalukangu’nun ikametgahlarında huzurlarında mahkeme emri ile yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 adet sarma sigara ve yaklaşık 2 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlıların aralarında 2’şer bin TL para koyarak, 8 bin liraya 10 gram uyuşturucu aldıklarını ve aralarında paylaştıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların maddeyi ise internet üzerinden Snapchat isimli uygulamadan irtibat kurdukları bir şahsın Haspolat’ta bir konuma bırakmasıyla temin ettiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Terrel Francıs Husseın'in öğrenci olarak ülkede bulunduğunu, Jonathan Abaleng Tncube'nin 16 Nisan 2024, Alex Mutale'nin 7 Haziran 2022 ve Yamıkanı Kalukangu'nun ise 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerini belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, ülkede kaçak yaşam süren 3 zanlının 80 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, Husseın’in ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 600 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.