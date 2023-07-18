Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta meydana gelen Yaralama, kanunsuz bıçak taşımak, korkutmak maksatlı bıçak taşıma, tecavüzkar alet taşıma ve darp suçundan tutuklana zanlılar Özcan Söğüt, Abdurrahman Getirmez ve Eyüp Tavşan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Metin Cengiz, zanlı-1 Özcan Söğüt, zanlı 2 Abdurrahman Getirmez ve zanlı-3 Eyüp Tavşan’ın Yaralama, kanunsuz bıçak taşımak, korkutmak maksatlı bıçak taşıma, tecavüzkar alet taşıma ve darp suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı Özcan Söğüt’ün 15 Temmuz 2023 tarihinde saat 21:45'de Haspolat'ta umumi bir yer olan Levent Mozaik önü asfalt yol içerisinde amcası Lefkoşa'da sakin zanlı Abdurrahman Getirmez ile Haspolat'ta sakin Mustafa Yumuşak’ın daha önce aralarındaki husumet ile ilgili olarak konuştukları esnada zanlı Özcan Söğüt’ün tasarrufunda bulundurmuş olduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup korkutmak amacı ile Mustafa Yumuşak 'a gösterdiği bir esnada Mustafa Yumuşak'ın bıçağı elinden almak istemesi üzerine sağ avuç içerisini keserek yaralama suçunu işlediğini anlattı. Polis, huzurda bulunan zanlı Abdurrahman Getirmez’in, 15 Temmuz 2023 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Haspolat'ta umumi bir yer olan Levent Mozaik önü asfalt yol içerisinde aynı yerde sakin Mustafa Yumuşak ile konuştuğu esnada, daha önceden aralarında bulunan husumetten dolayı tasarrufunda bulundurmuş olduğu henüz tespit edilemeyen kanunsuz ve tecavüzkar alet olan sopa ile Mustafa Yumuşak'ın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle adı edileni darp edip kanunsuz olarak tecavüzkar alet taşıma suçunu işlediklerini anlattı. Polis, huzurda bulunan zanlı Eyüp Tavşan’ın aynı tarih ve mahalde, Mustafa Yumuşak ile konuştuğu esnada, daha önceden aralarında bulunan husumetten dolayı Mustafa Yumuşak'ın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların ileride davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 15bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.