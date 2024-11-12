Haspolat’ta 23 Ekim’de bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişininde ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanan zanlılar S.M.A.E. (25), I.E.G. (20) ve M.T. (42), dört günlük ek tutukluluğun ardından bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan zanlıların, iki ayı aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.