Haspolat’ta, dün akşam meydana gelen trafik kazası yaralanma olmadan hasarla atlatıldı, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, bir üniversiteye ait araç park yeri içerisinde, Emmanuel Julıus Masalu (E-25), yönetimindeki MU 376 plakalı araçla Haspolat-Taşkent yolunda üniversitenin araç park yerine doğru dönüş yapacağı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırım ile park halindeki MN 416 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

MU 376 plakalı araç sürücüsü, “sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın” araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.