Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta 23.10.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğunda meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlılar Sakher Mansour Abdul Elmughrabı (E-25) ve Illias EL-GHAZALI(E-20)’nin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı konu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı bir malzeme ile bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları ve çıkardıkları yangın neticesinde, apartman sakinlerinden Derrick Bamfo Ampomah (E-24)’ın yaşamını yitirmesine ve Jonathan Maukle Adjabeng'in 'in (E-24) ise ağır şekilde yaralanmasına sebep oldukları tespit edilmişti. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan zan Mustafa Tutar (E-42) tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan Zanlılar aleyhine ilk etapta 1 gün süre ile tutukluluk emri alındı.