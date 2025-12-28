Haspolat’ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kampüsünde alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı, sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, 226 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Cumhur Yorulmaz (E-43), RA 740 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrederken Molto Market önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Mahmoud Mohamed Badawı Eltaher’e (E-18) çarptı.

Kazada yaralanan Eltaher, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ kolunda kırık teşhisiyle tedavisi yapılan Eltaher, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

RA 740 plakalı araç sürücüsü Yorulmaz, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.