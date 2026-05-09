09.05.2026 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Haspolat’ın batı kısmında, bir şahsa ait tarla içerisinsde, muhtemelen elektrik tellerinin kısa devre yapıp yere düşen kıvılcımların anızları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri ile Askeri Personelin ortak müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yaklaşık 10 dönüm anız ile toplam 21 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

09.05.2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Bostancı’da bir şahsa ait tarlanın kenarında, muhtemelen elektrik telinin koparak yerdeki kuru otların üzerine düşüp tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, yaklaşık 6 dönüm biçilmiş arpa kalemi ile toplam 6 adet rulo balya yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.