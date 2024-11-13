Polisin açıklamasına göre, kaza saat 17.00 sıralarında Mehmet Salih Ay'ın (E-19), yönetimindeki JU 988 plakalı salon araçla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen Ahmet S.A. Bakr (E-38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyonla çarpışması sonucunda oldu.
Kaza sonucu yaralanan Mehmet Salih Ay, Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Baykuş'un tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: rss