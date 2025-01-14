UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 41’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Hasipoğlu mesajında, Dr. Fazıl Küçük'ün, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda halkının nabzını tutan, dertlerine ortak olan bir lider olduğunu vurgulayarak "O'nun mirası, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Onun mücadelesi, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının duyurulmasında önemli bir rol oynamıştır." dedi.

Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin simgesi, büyük devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ü 41. ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.



Onun mücadelesi, sadece Kıbrıs Türk halkının değil, tüm adanın geleceğini şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır.



Dr. Fazıl Küçük, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda halkının nabzını tutan, dertlerine ortak olan bir liderdi.



Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesini örgütlemiş, ömrünü Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlığına adamış, bu ideal uğruna büyük fedakârlıklar yapmış ve her zaman halkının yanında yer alarak eşitlik prensiplerinden ödün vermemiştir.



O'nun mirası, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Onun mücadelesi, Kıbrıs Türkünün haklı davasının duyurulmasında önemli bir rol oynamıştır.



Bugün, kendi devletine sahip olan Kıbrıs Türk halkı, Dr. Küçük’ün açtığı yolda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.



Gelecek nesillere ve bizlere düşen görev, Dr. Fazıl Küçük’ün ideallerini yaşatmak ve Kıbrıs Türkünün geleceğini güvence altına almaktır.



Dr. Fazıl Küçük, sadece Kıbrıs Türkünün değil, tüm insanlığın ortak değerlerine sahip çıkan bir liderdi.



Anısı, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacaktır. Ruhu şad olsun.”