Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, mülkiyet meselesinin giderek tırmandığına işaret ederek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin haksız ve hukuksuz eylemlerinin siyasi olduğu konusunda tüm siyasilerin hem fikir olduğunu söyledi.

Hasipoğlu yazılı açıklama yaparak, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın mülkiyet konusuyla ilgili eleştirilerini yanıtladı.

Avrupa Konseyi’nde yapılan toplantılarda insan haklarından bahsedilirken, nedense Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan (TMK) bahsedilmediğini, Rum Yönetimi’nin TMK’nin çalışmalarını ve uygulamalarını engellediğini söyleyen Hasipoğlu, TMK’yı etkin çalıştırmanın yolunun ödemelerden geçtiğini kaydetti.

TMK'nın etkin işleyişi konusunda ana muhalefet CTP'nin eleştiri hakkı olmadığını ifade eden Hasipoğlu, Ünal Üstel hükümeti döneminde 86 milyon sterlinlik ödeme yapıldığını, buna karşılık dörtlü hükümet döneminde bu rakamın sadece 6 milyon sterlin olduğuna işaret etti. Hasipoğlu, “Bu hükümet dönemindeki kadar hiçbir dönemde TMK işleyişine bu kadar önem verilmemiştir.” dedi.

Tazminat ödemeye devam eden TMK’nın hukuki çalışmaları açısından sorunu olmadığını da aktaran Hasipoğlu, “Rumlar, siyasi meseleyi hukukileştiriyorlar ve çözüm modeli haline getiriyorlar.” ifadelerini kullandı.

Davaların siyasi olduğunu yineleyen Hasipoğlu, “CTP federasyon diyor ama bu komşularımızla işbirliği bile yapamıyoruz. Nasıl federasyon yapacağız? Federasyon görüşürsek bu tutuklamalar ortadan kalkacak mı? Hiç sanmıyorum.” şeklinde konuştu.

-“Sınır kapılarının kapatılmasına değil, yeni sınır kapılarının açılmasına ihtiyaç var”

Sınır kapılarının kapatılmasına değil, yeni sınır kapılarının açılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, ara bölgede ortak enerji santrali gibi iki devlet arasında işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Rum Yönetimi’nin "Samimi olmadığını" da söyleyen Hasipoğlu, iki devlet arasında işbirliğine ihtiyaç olduğunu ancak Rumların turizm ve inşaatı baltalamaya çalıştığını dile getirdi.

Uluslararası hukukun içinde olmaya devam edeceklerini, AP ve AKPA’ya ziyaret gerçekleştireceklerini, yerinde görüşmeler yaparak Kıbrıslı Türklerin haklı davasını anlatacaklarını dile getiren Hasipoğlu, planlara karşı olanın da, uluslararası hukukun dışında olanın da Rum kesimi olduğunu söyledi.