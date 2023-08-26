Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Limasol’da meydana gelen camii saldırısını kınadı.

“Limasol’da bulunan Cedit Camiisi’ne molotof kokteyli ile düzenlenen saldırıyı üzülerek öğrenmiş bulunuyorum” diyen Hasipoğlu, “Unutulmamalıdır ki farklı kültürler ve dinler arasında hoşgörü, dünyevi barış ve uyumun temel taşıdır ve farklı inançlara mensup halkların birbirine olan saygısı ve anlayışı için elzemdir” ifadelerini kulandı.

“Bu çirkin saldırı özelde Güney Kıbrıs’ta yaşayan Müslüman kardeşlerimize ve tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır” diyen Hasipoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Rum Yönetimi, ibadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde bir an önce gereken önlemleri almalıdır. Farklı dinlerin ve kültürlerin birbirini anlamaya ve saygı göstermeye yönelik çabaları, toplumsal huzurun korunmasını sağlar.

Bu tür saldırılar sadece Müslümanları hedef almamaktadır.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu son saldırıyla alakalı faillerin derhal yakalanması için gerekli soruşturmayı sözde değil fiilen başlatmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını temenni ediyorum.

İslam karşıtlığının göstergelerinden biri olan bu tür saldırılar ve eylemlerin son bulmasını umuyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum”