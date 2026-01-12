Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, Kıbrıs Türk halkının, özgürlük iradesinin, egemenlik bilincinin ve KKTC kararlılığının simgesi olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, Denktaş’ın 14. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.



Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“O, Kıbrıs Türkü’nün eşitliğini bir iyi niyet beklentisine değil, tarihsel ve hukuki bir hakka dayandırmıştır. Bugün Kıbrıs meselesinde gelinen nokta, Denktaş’ın yıllar önce açıkça ifade ettiği gerçekleri bir kez daha teyit etmektedir. Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'ın, Kıbrıs meselesinin çözümü ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumuna dair yaptığı tespitlerde bugün tek tek haklı çıkmıştır.

Bugün Kıbrıs Türk halkını yok sayan, egemen eşitliği reddeden, tek taraflı dayatmalarla şekillenen anlayış iflas etmiştir. Birleşmiş Milletlerin yıllardır sürdürdüğü ve sonuç üretmeyen bu yaklaşım;

Rum tarafının uzlaşmazlığını ödüllendiren, Kıbrıs Türk halkının ise egemenlik haklarını görmezden gelen bir statükoyu beslemiştir. Bu gerçek artık inkâr edilemez noktadadır.

Federal temelli müzakere modellerinin tükendiği, ortak zemin iddiasının karşılık bulmadığı bu süreçte; iki devletli çözüm, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebi bir seçenek değil, sahadaki fiili ve siyasi gerçekliğin ifadesidir.

Bu duruş, Denktaş’ın mücadelesinin bugüne yansımasıdır.

KKTC, bugün kendi kurumları, kendi iradesi ve Türkiye ile güçlü iş birliği sayesinde Doğu Akdeniz’de varlığını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu varlık, yok sayılarak değil; kabul edilerek çözüm üretilebilir.

Denktaş’ın bizlere bıraktığı en büyük miras; devletimize sahip çıkmak, halkımızın iradesini tartışma konusu yaptırmamak ve Kıbrıs Türkü’nü hiçbir uluslararası denklemde pazarlık unsuru hâline getirmemektir. Bu miras, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, ölümünün 14’üncü yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyor; Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesini, onun çizdiği ilkeler doğrultusunda, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”