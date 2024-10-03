Ergün Yahat

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Strazburg’da bulunan Cumhuriyet Meclisi heyeti çalışmalarını tamamladı. Heyet Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Armağan Candan’dan oluşan heyet ilk gün , Türkiye Cumhuriyeti’ni AKPA’da temsil eden Tuğrul Türkeş Başkanlığındaki Milletvekili heyeti ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Genel Kurul’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi milletvekilerinin , konuşmaları esnasında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliği ile ülkemizdeki emlak satışlarının yasallığını sorgulamaları üzerine , KKTC Meclis heyeti gerek genel kurul toplantılarında gerekse ikili temaslarında Konsey üye devletleri milletvekilleri ve diplomatlarına, TMK çalışmalarını detaylı bir şekilde anlattı.

Meclis heyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirerek, TMK hakkında güncel bilgiler vermiştir. AK yetkilileri TMK’nın etkin bir iç hukuk yolu olduğunu teyit ederek faaliyetlerinin bu şekilde devam ettirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Heyet üyeleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Armağan Candan üç günlük temaslarında Genel Kurul toplantıları yanında, Hukuk ve İnsan Hakları, Siyasi işler ve Demokrasi , Göç ve Mülteciler Komitelerinin çalışma toplantılarına da katıldılar . Ayrıca, Hasipoğlu üyesi bulunduğu Avrupa Muhafazakarlar ve Demokratik İttifak (EC/DA) grubu, Candan ise Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller (SOC) Grubu toplantılarına iştirak etti.

Cumhuriyet Meclisi heyetine, Avrupa Konseyi Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirdiği temaslarında, KKTC Strazburg Temsilcisi Selda Çimen, Cumhuriyet Meclisi Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı, Strazburg te, İkinci Sekreter Hasan Varoğlu da eşlik etti.