KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Yunanistan’ın, “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti”ni 60 yıldır silah gücü ile işgal altında bulunduran Kıbrıs Rumlarının, adanın tek devleti ve hükümeti olarak kabul eden hiçbir uluslararası anlaşmanın bulunmadığını kabul etmesi gerektiğini kaydetti. Işık, siyasi çıkmazın aşılması ve iş birliği için bunun zorunlu olduğunu vurguladı.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliği için AB üyeliği koşulunu gündeme getirmesinin, Kıbrıs konusunda yeni gelişmelerin kapısını açacağını ifade ederek, bunun KKTC’ye de Kıbrıs Rumları ile eşit statüde AB üyeliği için önemli bir siyasi aşama olduğunu belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in, Yunanistan’ın dış politikasında önceliği olacağını açıkladığı Kıbrıs sorununun, Yunanistan’ın yayılmacı emellerinden vazgeçmediği sürece devam edeceğini kaydeden Işık, Kıbrıs’ta ve Ege’de barışa ve bölgedeki tüm ülkelerin çıkarına hizmet edecek tek yöntem olan iş birliğine tek engelin Yunanistan’ın Bizans hayalleri olduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile iş birliği yapmasının Yunanistan’a hayal edemeyeceği kadar çıkarlar sağlayacağını ifade eden Hasan Yılmaz Işık, bunu anlaması ve denemesi için Yunanistan’a çağrı yaptı.

TAK