Işık, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 50’nci yıl dönümü sebebiyle Hristodulidis’in müzakere masasına dönmeye hazır olduğu ve sorunun AB normları temelinde çözülebileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Işık, Hristodulidis’in bu açıklamalarına ilişkin “1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortağı olan Kıbrıs Türkleriine ‘temel özgürlüklerini ve çıkarlarını garanti’ altına alan bir çözümü değil, açıkça “Gazze’de Filistin halkına AB ve BM’nin reva gördükleri çağdışı ‘insanlık mezalimini” vaat eden örtülü mesajını şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

Işık ayrıca, “Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, gerçekten Kıbrıs Türklerinin ortaklık haklarına ve yapılacak bir anlaşmaya saygılı kalacağı güvenini vermek isteseydi, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ‘Enosis’ uğruna ortadan kaldırmaktan ve gerçek işgalin suçluları olan bizzat Kıbrıs Rumları ile Yunanistan’ın olduğunu kabul eder ve özür dilerdi” ifadelerini de kullandı.

“Kıbrıs Türküne hakları ve güvenliği için taahhütte bulunabilecek BM ve de AB değil, ancak garantör ülke Türkiye’dir” diyen Işık, KKTC’nin varlığının kabul edilmesi çağrısını da yineledi.