Tüketiciler Derneği Genel Başkanı, Tüketici Örgütleri Konfederasyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık, "büyük baş besi ürünleri piyasasının yüzde 70’i inek olduğu halde piyasada dana ve kuzu etiketi ile küçükbaş besli, koyun, keçi, inek etinin tüketicilere iki katı fiyatına pazarlanmasına" müdahale etmeleri için, Tarım ile Ekonomi ve Enerji Bakanlıklarına çağrı yaptı.

Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, ülkede TL’den kaynaklanan enflasyon ile beklenmedik yüksek oranda talebin körüklediğini savunduğu “fahiş fiyatların” tüketicileri, başta et, süt ve süt ürünleri gibi temel tüketim maddelerinden yoksun bıraktığı görüşünü dile getirdi.

Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasının BM Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi kapsamında hükümetlerin anayasal görevi olduğunu ifade eden Işık, Hayvan Üreticileri Birliğinin et ithalatına karşı çıkması ve engellemesinin Anayasanın ve AB’nin de öngördüğü serbest piyasa koşullarına da aykırı olduğunu öne sürdü.