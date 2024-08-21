Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy’un verdiği bilgiye göre, Taçoy, ADA TV’de Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtladı.

Başta BRT olmak üzere bazı basın yayın kuruluşlarının kendisine yönelik tutumunu eleştiren Taçoy, yanlı tutum sergileyen bu kuruluşlara devlet kurumunun da dahil olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kendisine yönelik “partiyi mahkemeye verdi” iddialarının gerçekleri yansıtmayan bir karalama kampanyası olduğunu ifade eden Taçoy, parti yönetiminin uygulamalarına yönelik açılan bir çok dava olduğunu ancak bunların hiç birisinde kendisinin imzası bulunmadığını kaydetti.

Hasan Taçoy, bu davalara kendisinin sadece tanık olarak çağrıldığını ifade ederek, partinin genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun benzer şekilde tanık olarak bu davalara çağrıldığını anımsattı.

Parti tüzüğünü bir çok defa okuduğunu ve her maddeye hakim olduğunu ifade eden Taçoy, yapılan yanlış uygulamalara tüzük çerçevesinde eleştiriler getirdiğini, bunu yapmanın tüm UBP’lilerin görevi olduğunu söyledi.

“(UBP Genel Başkanı) Ünal bey bunu iddia edebilir. Ya da etraftaki destekçilerine bunu söylettirebilir” diyen Taçoy, oy kullanabilecek üyelik statüsü konusunda tüzük hükümlerinin etrafından dolaşmak ve tüzüğe aykırı davranmak isteyenler bulunduğunu kaydetti.

Taçoy, art niyetlerin bir kenara bırakılması ve partiyi daha ileriye taşıyacak fikirlerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, “Sadece oturduğun koltuğun sevdasına bir şey yapıyorsan hiçbir şey yapma daha iyi. Ne kendini ne de partini rezil etme” dedi.

“Bilerek yanlış yaptıkları zaman parti bölünmüyor ama ben bunu söylediğim zaman parti bölünüyor” diyen Taçoy, yapılan yanlışlara sadece kendisinin değil binlerce üyenin de tepki gösterdiğine işaret etti.

Hasan Taçoy, kendisinin bu binlerce üyenin tepkisini dile getirmekte olduğunu belirterek, “Onlara yönelik baskı ve tehdit olmasa onlar da çıkıp tepkilerini ortaya koyabilirlerdi” dedi.

Bir makama karşı mücadele verdiğinin bilincinde olduğunu ifade eden Taçoy, ortada ciddi bir eşitsizlik bulunduğunu ve verdiği mücadeleden gurur duyduğunu vurguladı.

Maruz kaldıkları baskılar nedeniyle bir çok destekçisinin evde sessiz kalmasını kendisinin talep ettiğini açıklayan Taçoy, Facebook’ta kendisini beğenenlerin bile aranarak tehdit edildiğini söyledi.

Taçoy, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların hatırlatılarak bunlara karşı ne gibi tedbirlere ihtiyaç duyulduğunun sorulması üzerine, “ilk önce, tedbir almak isteyenin elleri temiz olmalıdır” dedi.

Yaratılan sistemde küçük bir hediye almadan iş yapılamaz hale gelindiğini ifade eden Taçoy, herkesin kötü olmadığını, işini hakkıyla yapanları her zaman tenzih ettiğini vurguladı.