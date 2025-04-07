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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafik sorununun cezalarla çözülemeyecek kadar derin bir sosyal problem haline geldiğini belirtti.

Harmancı, “Artan trafik cezaları ve her gün sevdiklerimizi kaybetme korkusu, alternatif çözümler üretme zorunluluğunu doğurmuştur” diyerek yeni bir uygulamanın müjdesini verdi. LTB, şehir içi toplu taşıma izni olan firmalarla yaptığı görüşmeler sonucu, özellikle servis sektörünün yoğun olduğu güzergâhlarda gece saatlerinde hizmet verecek bir ulaşım ağı kurma konusunda prensipte uzlaşmaya vardı.

Bu kapsamda, belediye her akşam saat 19.00 ile 00.30 arasında iki aracı kiralayarak etkin bir dolaşım ağı kurmayı planlıyor. Güvenli bir ulaşım alternatifi sunmayı hedefleyen uygulamanın, Mayıs ayında 3 aylık deneme süreciyle başlaması bekleniyor.

Harmancı ayrıca bu hafta hizmet sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek trafik komisyonuna yapılan çalışmaların sunulacağını ve projenin detaylarının paylaşılacağını ifade etti.