Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Kaymaklı bölgesinde yapım çalışmalarına başlanan Spor ve Kardeşlik Parkı alanını ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre ziyarette, LTB Başkan Harmancı, İzmirli mevkidaşına projeyle ilgili bilgi verirken, alana Cemil Tugay’ın Kıbrıs gazisi olan babası Cemal Tugay anısına da 3 adet zeytin fidanı dikildi.

30 bin metrekarelik alana sahip parkı birlikte gezen belediye başkanları, parkın hem başkent hem de ülke spor altyapısına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Harmancı, sporun dönüştürücü gücünü parktaki imkanlarla başta gençler olmak üzere herkese ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

100 milyon TL yatırım öngörülen Spor ve Kardeşlik Parkı projesinde, 2 futbol sahası, 3 basketbol sahası, 3 tenis kortu, 700 metrelik bisiklet ve yürüyüş yolu, fitness salonu ile çocuk oyun alanları yer alacak.