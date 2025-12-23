Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı (LTB) Mehmet Harmancı, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) ülkenin hafızasını geleceğe taşıyan temel yapılardan olduğunu belirtti.

TAK'ın kuruluşunun 52'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Harmancı, "Kıbrıs Türk basın tarihinde önemli bir yeri olan Türk Ajansı Kıbrıs, 52 yıldır kamuoyunun doğru bilgiye erişimi için kesintisiz şeklinde emek ortaya koymaktadır. TAK, yalnızca haber akışını sağlayan bir kurum değil, aynı zamanda ülkemizin kurumsal hafızasını tutan, arşivleyen ve geleceğe taşıyan en önemli temel yapılardan biridir" dedi.

Basın özgürlüğü ve yurttaşın haber alma hakkının demokratik toplumun vazgeçilmezlerinden olduğunu ifade eden Harmancı, "Kamu yararı odağını koruyarak sorumlulukla çalışan Türk Ajansı Kıbrıs’ın bu çizgisini güçlendirerek sürdürmesini dilerim. Bu vesileyle, yarım asrı aşan bu yolculukta emeği geçen ve katkı koyan herkesi tebrik eder, TAK’ın 52. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı.