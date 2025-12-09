Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 300’ün üzerinde personelle aralıksız görev yapacak şekilde zorlu bir geceye hazırlandıklarını vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, gece çalışmaları için aydınlatma ve projektör sistemlerinin de tamamlanmaya çalışıldığını belirterek, Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgilere göre yağışlı sistemin yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini kaydetti.

- “Zorunlu olmadıkça mesai sonrası evden çıkmayın”

Açıklamasında özellikle işe gitmek zorunda olan emekçi, işçi ve iş sahiplerine çağrıda bulunan Harmancı, mesai sonrası zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasının hem vatandaşların güvenliği hem de ekiplerin çalışmaları açısından önem taşıdığını ifade etti.

Dere seviyelerinde zaman zaman düşüş gözlendiğini ancak an itibarıyla yeniden yükselme tespit edildiğini belirten Harmancı, beklenen yeni yağışların da yakından takip edildiğini söyledi.

- “Olası tedbirler masaya yatırıldı”

Şu ana kadar ciddi bir tehlike yaşanmadığını, ancak bunun ilerleyen saatlerde yaşanmayacağı anlamına gelmediğini vurgulayan Harmancı, tüm olası tedbirlerin masaya yatırıldığını kaydetti.

Harmancı, Kanlıköy Göleti ve Gönyeli Barajı'ndaki taşmanın yavaşlaması ve derelerin normal seviyelerine dönmesi temennisinde bulunurken, güneyden gelen ilave bir su akışının şu an için söz konusu olmadığını da açıkladı.