İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi Müdürlüğü, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Haritacılık Kurumları Başkanları toplantısına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, TDT üye ve gözlemci ülkelerin ulusal/askeri haritacılık kurum temsilcilerinin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) katılımıyla düzenlendi.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleşen toplantıda; TDT çatısı altında haritacılık alanında çok taraflı ilişkilerin kurulmasına yönelik adımların atılması, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci üye ülkelerin haritacılık alanındaki bilgi ve tecrübesini diğer ülkelere aktarması, ortak çalışma alanlarının araştırılması hedefleniyor.

Toplantı sonunda; “Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanlarının Haritacılık Alanında İş Birliğine Yönelik Deklarasyon Metni” imzalandı.