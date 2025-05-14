(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Kennedy Chigozie Onyeji mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 13.10.2025 tarihinde Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde aynı yerde sakin Kennedy Chigozie Onyeji'nin 18.10.2022 tarihinden itibaren bin 121 gün Yetkili makamdan izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının kaçak yaşam sürdüğü zaman diliminde nerede ve ne şekilde ikamet ettiğini ve herhangi bir suç işleyip işlemediği hususunda araştırma yapılacağını söyledi. Polis, ayrıca ihraç işlemleri başlatılacağını açıklayarak, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.