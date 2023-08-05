Hamitköy’de faaliyet gösteren bir işletme içerisinde, 18 yaşından küçük şahıslara nargile tütünü satıldığı tespit edildi.

1300 euro sahte parayı bozarken yakalandı! 1300 euro sahte parayı bozarken yakalandı!

Polis basın bültenine göre, bahse konu iş yeri işletmecisi F.E. (E-30) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.  

 