Hamitköy’de faaliyet gösteren bir işletme içerisinde, 18 yaşından küçük şahıslara nargile tütünü satıldığı tespit edildi.
Polis basın bültenine göre, bahse konu iş yeri işletmecisi F.E. (E-30) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Hamitköy’de faaliyet gösteren bir işletme içerisinde, 18 yaşından küçük şahıslara nargile tütünü satıldığı tespit edildi.
Polis basın bültenine göre, bahse konu iş yeri işletmecisi F.E. (E-30) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
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