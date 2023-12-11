HALKTAN VE TURİSTLERDEN BÜYÜK TEPKİ: ERCAN HAVAALANI'NDA İÇKİLER 2 KATI FİYATA SATILIYOR

Temel yaşam ürünleri ve içkiye gelen zamlar son dönemde tepki çekerken, Ercan Havaalanı'nda bulunan Duty Free Mağazaları'nda satışı yapılan içki fiyatları da halkın tepkisini çekti.

KIBRIS MANŞET İSTİHBARAT SERVİSİ'ne gelen ihbarlar doğrultusunda gereken araştırmayı yapan ekibimizin edindiği verileri siz okuyucularımız ile paylaşıyoruz.

İÇ PİYASADA 2 ŞİŞE LİTRELİK RAKININ FİYATI 779 TL

Yapılan araştırmada, Lefkoşa'da bulunan bir markette 2 taneli litrelik Beylerbeyi Göbek Rakısı gümrük ve KDV dahil 799 TL'ye satılıyor.

ERCAN HAVAALANI'NDA Kİ İÇKİ FİYATLARI İKİ KATI DAHA FAZLA

Markası ve özellikleri aynı olan bahse konu içki Ercan Havaalanı'nda gümrüksüz ve vergisiz 37 Euro'ya satışa sunuluyor. Döviz kuru üzerinden satılan içkinin fiyatı 1,202 TL'ye denk geliyor. Ortaya çıkan tabloda KDV hariç 665 TL'lik içki Ercan Havaalanı'nda 537 TL daha yüksek fiyata satılıyor.

TABİRİ CAİZSE SOYGUN YAPILIYOR

Toplumumuz yıllardır Duty Free Mağazaları'ndan alışveriş yaparken daha uygun fiyatlı ürün aldığını düşünüyordu. Ancak ortaya çıkan tabloda gümrüksüz ve vergisiz ürün satışı yapan Duty Free Mağazaları'nda içkilerin iki katı fiyata satışı yapılarak tabiri caizse soygun yapılıyor.

BU FİYATLAR KİME VE NEREYE HİZMET EDİYOR?

Dünyanın hiçbir yerinde Duty Free mağazaları iç piyasadan daha pahalı fiyatlarla satış yapmazken, ülkemizde bulunan Ercan Havaalanı'nda bu çerçevede satışların yapılması ve iç piyasadan iki katına hizmetin sunulması 'kime ve nereye hizmet ediyor?' sorusunu da akıllara getiriyor.