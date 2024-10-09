Turizm Master Planı Yürütme Kurulu, KKTC'de turizmin gelişmesi ve iyileşmesinin yöre halkı tarafından nasıl algılandığının tespiti amacıyla anket yapıyor.

Anket çalışması ile elde edilen verilerin, kişisel haklara zarar verici herhangi bir amaçla kullanılmayacağı, “KKTC Turizm Master Planı" çalışmasında kullanılacağı bildirildi.

Halka ankete katılma çağrısı yapılırken, soruların içtenlikle ve doğru olarak cevaplandırılmasının çalışmanın sonuçları açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Anketler tamamlandıktan sonra yapılacak çekilişle bir katılımcıya 2 gece 3 gün iki kişilik tatil ödülü verileceği bildirildi.

Ankete https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnHovZc3172L-nENduvI35B3wN-ZYQ7Rbj9IXgUUGMZ6E0oA/viewform adresinden ulaşılabilir.