Halkın Partisi (HP), hekimlerin başlattığı siyah bayraklı eyleme destek verdi.

HP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "partinin kurulduğu günden bu yana yasaları, bilimi ve liyakati hiçe sayan hükümete" karşı hekimlerin yanında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Bu ülkenin geleceği ve sağlığı kimsenin elindeki oyuncak değildir.” denilerek, sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

Hekimlerin üç yılı aşkın süredir verilen mücadelenin bir parçası olarak ortaya koyduğu tepkinin haklı olduğu belirtilen açıklamada, siyah bayraklı eyleme destek verildiği kaydedildi.

HP açıklamasında, Hükümete, “Özelde sağlığı, genelde ülkeyi her alanda ve her sektörde karanlığa sürüklediniz. Yarattığınız bu karanlığın sonu geliyor.” ifadeleri kullanıldı.