Halkın Partisi Çalışma Yaşamı Komitesi, yurt dışından ülkeye işçi getirilmesinde aracılık yapanların yasalar karşısında suç işlediğini savundu.

HP’den yapılan yazılı açıklamada, işverenlere işçi bulunmasına ve üçüncü uyruklu işçilere iş bulunmasına aracılık eden kişiler veya danışmanlık bürosu adı altında faaliyet gösteren yerlerin sahiplerinin, kişi başına döviz cinsinden (euro) haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü.

22/1992 sayılı İş Yasası’nın 61. maddesine göre, “İşçilere iş bulmak, işveren ve işlere işçi bulmak amacı ile olsun veya olmasın faaliyet gösterilmesi, çalışılması veya büro açılması yasaktır.” ifadelerine dikkat çekilen açıklamada, ilgili yasanın 59. maddesi uyarınca ise işçilerin uygun oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçi bulunmasına Çalışma Dairesi’nin aracılık edeceği vurgulandı.

Belirtilen yasa maddeleri uyarınca söz konusu kişi veya kişilerin yasaya aykırı hareket ettiğinin ileri sürüldüğü açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yasaya aykırı duruma bugüne kadar önlem almış mıdır?” ifadelerine yer verildi.

Halkın Partisi olarak gündeme taşıdıkları “yabancı uyruklu işçilerin insani olmayan kötü koşullarda barındırılması” konusunun güncelliğini korumaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“HP'nin ziyaret gerçekleştirdiği köylerdeki vatandaşlar, mandıralarda barındırılan işçiler konusunda şikayet etmektedir. 63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası'nın 23. maddesi altında yapılan Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü'nün 35. maddesi uyarınca ön izin için başvuruda bulunan işverenlerden işçileri barındıracakları yerlerin barınma yeri olarak yeterli ve uygun olup olmadıklarının Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nden onaylı belge sunmaları talep edilmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ön izin başvurusunda bulunan işverenlerden böyle bir belge istiyor mu?”