Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Bir Okul da Sen Yap” kampanyası kapsamında Bakanlık ile Halil Falyalı Yardım Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilen "Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu", Ziyamet’te düzenlenen törenle açıldı.

Açılışı Başbakan Ünal Üstel, Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Taşker Falyalı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile birlikte gerçekleştirdi.

Karpaz bölgesindeki özel çocukların yaşam becerilerini geliştirmek ve onları bağımsız bir hayata hazırlamk için inşa edilen okulun temelleri 29 Mart 2024'te atılmıştı. 2 bin 634 metrekare alan içerisinde kurulan okul binası 650 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Zemin kata, sınıflar atölyeler, bekleme odaları, birinci katta idari bina yer alıyor. Okulda 3 adet bireysel eğitim odası, 8 sınıf, bir eğitsel salon, bir rehberlik odası iki adet atölye eğitim odası, 410 metrekarelik iç bahçe bulunuyor.

-Soylu: “Özel eğitime ihtiyaç her geçen gün artıyor”

Okulun sorumlu öğretmeni Nur Soylu, törende yaptığı konuşmada, uzun zamandır özlem ve heyecanla bekledikleri Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nun açılışının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Soylu, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin ve özel eğitimin tanımını yaparak, özel eğitime gerek duyan cocukların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

-Falyalı: “Bir okul daha yapmak istiyoruz”

Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Taşker Falyalı konuşmasında, okul yapımını destekleyen Başbakan Ünal Üstel ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Falyalı “Bir Okul da Sen Yap” kampanyası için ziyaret ettikleri Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun okulu yapmaları için vesile olduğunu belirterek, Vakıf olarak ileriki yılda bir okul daha yapmak istediklerini açıkladı.

Falyalı, “Bu bizim ilk adımımız oldu, bölgemize oldu. Halil Bey, Ziyamet’e, Kumyalı’ya, Karpaz bölgesine sevdalı bir insandı. İlk adımımızı burada atmış olduk sizin vesilenizle, umarım bunu diğer bölgelere de taşırız.” dedi.

-Çavuşoğlu: "İki yıl içinde okul ihtiyacı sıkıntısını çözmüş olacağız”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, güzel bir okulun açılışında bulunmanın kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Çavuşoğlu, hem okul yapılmasının, hem hayırseverler tarafından yapılmış olmasının KKTC halkını onurlandırdığını ifade etti.

Her şeyin Özge Taşker Falyalı’nın kendisini ziyaret ederek vakıf kurmak istediğini söylemesi ve ne yapabileceğini sormasıyla başladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Bekle dedim, hazırdayız. Hemen projeyi alıp masaya koydum, projen hazır dedim. Çünkü Halil ile çok konuşurduk. Halil’e hep arkadaşlığımızdan dolayı, Kumyalı geçmişimizden dolayı takılırdım. Bu paralardan eğitime de ayıralım derdim o da ‘yapalım’ diyordu. Bu konuşmaların anısını yaşatmak adına ve Vakfın ilk projesi olması nedeniyle Özge Hanım bu bölgede yapılmasını istedi.” dedi.

Çavuşoğlu, okulun bir yıl dolmadan hayata geçirildiğini ve Karpaz halkı için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, okulun Fevzi Özersay’ın ofisinin hibe olarak çizdiği çok değerli bir proje olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, hayata geçirilen proje ile Karpaz halkının özel eğitimde uluslararası standardı yakalamış olduğunu belirtti.

Özge Taşker Falyalı’nın “Girne’ye de böyle bir okul yapalım” demesinin kendilerine çalışmalarında daha büyük sorumluluk ve moral verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, halkla birlikte geleceği şekillendirmede umutlarını artırdığını söyledi.

Ünal Üstel’in başbakanlığında bugün 7'nci okulu açtıklarını, UBP’nin dört buçuk yılllık kesintisiz iktidar döneminde ise 23’üncü okulu açtıklarını söyleyen Çavuşoğlu, iki yıl içinde hayırseverlerle birlikte ülkenin okul ihtiyacı sıkıntısını çözmüş olacaklarını belirtti.

“Bu topraklarda 450 yıldır, atalarımzıdan aldığımız mirası, yüzlerce ve binlerce yıl sonraki nesillerimize aktarabilmek için hayırseverlere her zaman ihtiyaç duyduk.” diyen Çavuşoğlu, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nin 300 yıl önce önce yaşayan ataların vakfettikleri mallardan elde dilen gelirle yapıldığının altını çizdi. “Çavuşoğlu, 450 yıldır bu topraklarda var olmamız tesadüf değil.” dedi.

-Üstel: “2026-2027 yılına kadar tüm okulları yenileyeceğiz”

Başbakan Ünal Üstel ise, bugünün çok özel bir gün olduğunu belirterek, "KKTC’nin her bölgesine yardımları dokunan, kapısı hep açık olan ve kapısı açıkken kesesi de açık, herkese yardım eden Halil Falyalı adına isimini sonsuza kadar yaşatacak olan bir okul açmanın mutluluğunu yaşadıklarını" söyledi.

Üstel, hükümeti, şahsı ve halkı adına Özge Taşker Falyalı’ya teşekkür etti. Üstel, Özge Taşker Falyalı’nın aynı okuldan Girne’ye de yapılacağının müjdesini verdiğini belirtti.

Bölge halkına seslenen Üstel, bölgede yaşanan yağış ve doluların zarara yol açtığını belirterek, hasar tespiti için Yenierenköy’de belediyeyi ziyaret edip hasar olan köylerin muhtarlarını çağırarak istişare edeceklerini, hükümet olarak yapabileceklerini ele alacaklarını kaydetti.

Başbakan Üstel, bugünün eğitimde çocuklara verdikleri önemin göstergesi olduğunu vurgulayarak, ülkede UBP iktidarları ve Başbakanlığı döneminde verdikleri önemin ortada olduğunu söyledi.

Üstel, “2013’ten bugüne kadar; UBP hükümetleri kesintisiz devam ettiği sürece kadar yapılan okul sayısı kadar, biz o kadar okulu bu kadar kısa dönemde hayata geçirdik.”dedi.

Üstel, iş insanlarının eğitime katkısına değinerek, tüm iş insanlarına halk adına teşekkür etti.

6 Şubat depremine değinen Üstel, “Biz o günden sonra eğitimin daha güvenli devam etmesi için Başbaklanlık altında Deprem Komitesi kurduk. Öncelikle çocuklarımızın gittiği okulların depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettik. Tüm okullarımızı gözden geçirdik. Yıkılacak olanları yıktık, güçlenecek olan okulları peyderpey yapıyoruz. Yeni yapılacak okullarımızı yapıyoruz. Bir taraftan devlet yapıyor, bir taraftan devlet özel sektör iş birliğiyle yapıyoruz…” dedi.

Bütün ilçelere eşit yatırımlar yapmaya devam ettiklerin belirten Üstel, Karpaz bölgesinde eksiklerin bulunduğunu, bunların hepsini birden yapmanın mümkün olmadığını, hepsini sıraya koyduklarını, peyderpey hepsini yapacaklarını söyledi.

Başbakan Üstel, Karpaz bölgesinde söz verdikleri kırsal kesim arsalarının dağıtımına, mart ayında başlayacaklarını açıkladı.

Üstel, yine Karpaz bölgesinde sosyal konut sözü verdiklerini, İçişleri Bakanlığı’nın çalışmayı bitirdiğini mart ayı içinde bu projeyi de hayata geçireceklerini bildirdi.

Başbakan Üstel, kırsal kesim arsası verilen gençlerin evlerini yapabilmeleri için yasal düzenleme yaptıkalrını, ayrıca kredi paketlerini açıkladıklarını vurguladı.

Üstel, İlk Evim Projesi’nin üçüncüsünü hayata geçirdiklerini, kredilerin TL cinsinden, uzun vadeli, düşük faizli olacağını, aradaki faiz farkını devletin üstlendiğini de hatırlattı. Başbakan Üstel, paket sayesinde hem ev almak isteyen gençlerin hem de özel sektörün desteklenmiş olacağını ifade etti.

Başbakan Üstel, yeni okullarla birlikte 2026-2027 yılına kadar bütün okulları yenileyip çocukları daha çağdaş eğitim olanaklarına kavuştıracaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Halil Falyalı Yardım Vakfı Başkanı Özge Taşker Falyalı ile okulun porojesini çizen Fevzi Özersay’a plaket takdim edildi.