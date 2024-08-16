Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), dün akşam Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşananlarla ilgili açıklama yaparak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’na (EL-SEN) destek belirtti.

Sendika Başkanı Salih Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel'i, “işçi ve emekçileri sabotaj iddiası ile hedef gösterdiği” gerekçesiyle ve üslubu dolayısıyla eleştirdi ve “Kesintilerin baş sorumlusu başbakan olarak Ünal Üstel ve gelmiş geçmiş tüm hükümetlerdir” dedi.

Yaşanan elektrik kesintilerinin özellikle hasta ve hasta yakınlarına ciddi sıkıntılar yarattığını, işletmelere ve ekonomiye ciddi kayıplar yaşattığını, internet bağlantılarını etkilediğini ve elektronik aletlere zarar vererek vatandaşları da zarara uğrattığını kaydeden Erşangil, kesintilerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Başbakanın “sabotaj" söylemine de değinen Erşangil, “Başbakan, sabotajcı ararken önce aynaya, sonra kendi kabinesindeki bakanlara ve yöneticilerine bakmalıdır.” dedi ve bu krizin arkasındaki esas niyetin santrali AKSA’ya teslim etme çabası olduğunu savundu.

Erşangil, “HAKSEN olarak hükümetin tüm bu iş bilmez, kötü niyetli ve saldırgan tutumuna karşı, başta EL-SEN ve tüm işçilerin yanında olduğumuzu ifade ediyor, halkımızın daha planlı yönetilen bir ülkede temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmasının bir talep değil, zorunluluk olduğunu hükümete hatırlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.