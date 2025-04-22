KKTC’de geçen hafta 78 trafik kazası meydana geldi, 26 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 -20 Nisan tarihleri arasında ülkede 78 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 18’i yaralanmayla ve 60’ı hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 26 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında; süratli araç kullanmak (24), dikkatsiz sürüş yapmak (16), kavşakta durmamak (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (10) olarak yer aldı. Kazalarda 4 milyon 12 bin 144 TL'lik hasar oluştu.

Kazaların 34’ü Lefkoşa, dördü Gazimağusa, 30’u Girne, altısı Güzelyurt ve dördü ise İskele’de meydana geldi.

- 2 bin 343 sürücüsüne yasal işlem, 245 araca trafikten men, 9 sürücüye ise tutuklama

Aynı dönem içerisinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 257 araç sürücüsü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2 bin 343 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 245 araç trafikten men edildi ve 9 sürücü de tutuklandı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (922), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (189) , Tehlikeli Sürüş (27), Dikkatsiz Sürüş (62), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (226), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (73), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (307), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (204), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (154), Trafik Işıklarına Uymamak (124), Muayenesiz Araç Kullanmak (83), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (46), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (13), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (11), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (36), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (6), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (22) ve 12 diğer trafik suçlarından.”