KKTC’de bir haftada 61 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 27 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 4-10 Kasım tarihlerini kapsayan sürede 61 trafik kazası meydana geldi, kazaların 19’u yaralanma, 42’si hasarla sonuçlanırken, 27 kişi kazalarda yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (14), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan hasar miktarı 2 milyon 525 bin 100 TL iken kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 17, Gazimağusa 13, Girne 19, Güzelyurt ve İskele 6”

-“Trafik kontrollerinde 15 bin 239 araç sürücüsü kontrol edildi”

Ülke genelinde 4 - 10 Kasım tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 239 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 796 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat ( 678 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 229 ) , Tehlikeli Sürüş ( 16 ), Dikkatsiz Sürüş (33) , Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 210 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 22 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 75 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 460 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 50 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 126 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 8 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 61 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 47 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 7 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 16 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 5 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 35 ) ve 933 diğer trafik suçlarından rapor edildi. Toplam 209 araç trafikten men edildi ve 7 sürücü ise tutuklandı”