KKTC’de geçen hafta meydana gelen 57 trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 5-11 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen sürede ülkede meydana gelen kazaların 18’i yaralanmayla, 39’u hasarla sonuçlandı.

Kazaların 15'i süratli araç kullanmak, 13'ü dikkatsiz sürüş, 12'si kavşakta durmamak, 11'i yakın takip ve 6 tanesi diğer etkenlerden kaynaklanıyor.

Kazalar sonucu 2 milyon 122 bin 17 TL'lik hasar oluştuğu saptandı.

Kazaların 19'u Lefkoşa, 15'i Gazimağusa, 15'i Girne, 4'ü Güzelyurt ve 4'ü İskele'de meydana geldi.

-Denetimlerde 3 bin 295 rapor, 306 araca men, 4 sürücüye tutuklama

Öte yandan, polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, 3 bin 295 araç sürücüsü ceza aldı, 306 araç trafikten men edildi ve 4 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

"Sürat 1167, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 265, muayenesiz araç kullanmak 135, trafik levha ve işaretlerine uymamak 165, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 18, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 129, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 79, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 163, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 52, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 75, dikkatsiz sürüş 28, tehlikeli sürüş 19, trafik ışıklarına uymamak 4, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 52, yolcu taşıma 'T' işletme izinsiz araç kullanmak 8, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 15, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 2 ve bin 45 diğer trafik suçları"