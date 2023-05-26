Daireden yapılan açıklamada, 26 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında bölgenin, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Hava, yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Çarşamba gününe kadar parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 31 - 34 ºC, diğer günlerde ise 27 - 30 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.